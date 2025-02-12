مصادر تكشف لقناة الحدث ملامح إعادة إعمار غزة: صندوق عربي ومشاركة أوروبية واسعة

قالت ‌‏مصادر لقناة الحدث السعودية، إن هناك مشاورات عربية للإعداد لمؤتمر إعمار غزة بمشاركة أوروبية واسعة.

وأضافت المصادر، في تصريحات‌‏ نُشرت اليوم الأربعاء، أن هناك مشاورات لإنشاء صندوق خاص بإعمار غزة تحت إشراف عربي شامل.

ولفتت إلى أنه سيتم نقل المدنيين في غزة إلى مناطق آمنة تمهيدا لمرحلة الإعمار، موضحة أن أكثر من ٢٤ شركة متعددة الجنسيات ستشارك في إعمار غزة.

ونوهت المصادر بأنه سيتم تقسيم غزة خلال فترة الإعمار إلى مناطق تتضمن مستشفيات ومدارس.

وتسود حالة من الرفض عربيًّا وإقليميًّا وحتى دوليًّا، لخطة يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتضمن تهجير الفلسطينيين من غزة بذريعة إعادة إعمار القطاع.

وفي مقدمتها مصر، ترفض الدول العربية أي خطط أو مقترحات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتتمسك بأن تتم إعادة الإعمار بشكل سريع بما يضمن بقاء أهالي القطاع على أراضيهم.