السفير نبيل فهمي: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة لن ينفذ بالكامل

توقع السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن يشهد السبت المقبل توترًا بين إسرائيل وحماس، وذلك في إشارة إلى تأجيل حماس إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بسبب انتهاكات لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفلسطينيين من أن «أبواب الجحيم ستفتح» إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى يوم السبت.

ورأى خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة «DMC» أن اتفاق وقف إطلاق النار «ضروري للطرفين، ولكنه لن ينفذ بالكامل»، موضحا أن تنفيذه سيخلق مشكلة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال: «تنفيذ الاتفاق بالكامل سيؤدي إلى فتح الباب لمحاسبة قيادات إسرائيلية على أخطاء الماضي، كما أنه سيخلق هدوءا لا تريده إسرائيل في الأساس»، مشيرا إلى أن إسرائيل تحتاج دائما إلى توتر في المنطقة لتبرر وجودها وتضمن الحصول على الدعم الأمريكي والغربي.

وأوضح أن: «مشكلة الاتفاق أنه مبني على ثلاث مراحل: الأولى هي الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، والثانية خاصة بالجثث، ويبدأ التفاوض على المرحلة الثانية أثناء تنفيذ الأولى».

وتوقع أن المرحلتين الثانية والثالثة ستشهدان «تفاصيل معقدة وشدا وجذبا»، لا سيما في ظل اختلال موازين القوة لصالح الاحتلال الإسرائيلي على الأرض مقابل الفلسطينيين.

وأكد أن الإدارة الأمريكية الجديدة غير معنية بالقضية الفلسطينية ولا تؤمن بحل الدولتين، محذرا من أن «المنطقة تدخل مرحلة خطرة».