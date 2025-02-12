رئيس وزراء فلسطين: الأولوية لإزالة الركام وفتح الطرق في غزة

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بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا، الأربعاء، سبل توفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات والتعافي المبكر في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان، إن مصطفى بحث مع موريرا في رام الله "تعزيز العمل المشترك في سبيل تنفيذ خطة الحكومة للإغاثة والتعافي المبكر والاستجابة الطارئة لاحتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأوضح مصطفى، خلال اللقاء، أن "الأولوية في التعافي المبكر، إلى جانب استمرار جهود الإغاثة، (هي) العمل على إزالة الركام وفتح الطرق"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وشدد على ضرورة "استعادة الخدمات الأساسية، وتوفير الطاقة المتجددة، والإيواء المؤقت وإصلاح المنازل المتضررة بشكل جزئي، واستعادة النشاط الاقتصادي وعودة عجلة الإنتاج"، وفق البيان.

فيما شدد موريرا على "تقديم كل الإمكانيات المتاحة، والتنسيق المستمر لتعزيز جهود الحكومة والآليات العملية في الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر، والتحضير لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص".

وأضاف أن "جهودا تبذل لتسريع إدخال الاحتياجات الطارئة والإيواء المؤقت من خيام وكرافانات لغزة".