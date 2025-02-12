أدان حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن خطط التعامل مع غزة، مؤكدًا أن هذه الطروحات مرفوضة شكلًا ومضمونًا، وأن أي حديث عن هذا الأمر سيُواجه بحزم من القيادة السياسية والشعب المصري، الذي لن يقبل المساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة.

وشدد الحزب، في بيان له اليوم، على أن مصر لن تخضع لأي محاولات ابتزاز تتعلق بالمساعدات أو الضغوط السياسية، موضحًا أن موقفها ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ولن يتغير تحت أي ظرف، حيث تمثل حقوق الشعب الفلسطيني مسألة مبدئية لا تقبل المساومة.

وأشار إلى أن المصريين أثبتوا على مدار التاريخ أنهم لا يقبلون الضغوط أو التهديدات، وقدموا ملحمة وطنية غير مسبوقة في رفض أي محاولات للمساومة أو التنازل، مما يعكس وعي الشعب وإيمانه العميق بعدالة القضية الفلسطينية.

وأكد حزب الاتحاد أن مصر أظهرت نفسها مجددًا كحصن ومدافع أول عن قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها الريادي في المنطقة.