 المحكمة العليا الأمريكية تفسح المجال لولاية فلوريدا لإعدام شخص متهم بقتل زوجين عام 1997 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المحكمة العليا الأمريكية تفسح المجال لولاية فلوريدا لإعدام شخص متهم بقتل زوجين عام 1997

(أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 11:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 11:55 م

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الأربعاء، الاستئناف النهائي المقدم من جيمس دينيس فورد، المقرر إعدامه في فلوريدا لقتله زوجين عام 1997.

وصدر حكم المحكمة بدون تعليق. ومن المقرر أن يتلقى السجين البالغ من العمر 64 عاما حقنة مميتة مساء غد الخميس في سجن ولاية فلوريدا خارج مدينة ستارك. وستكون هذه أول عملية إعدام في فلوريدا في عام 2025.

وأدانت هيئة محلفين فورد بقتل جريجوري مالنوري البالغ من العمر 25 عاما، وكيمبرلي مالنوري البالغة من العمر 26 عاما، أثناء رحلة صيد في عام 1997 في مزرعة عشبية نائية في جنوب غرب فلوريدا.

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