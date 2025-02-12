جهود متسارعة لإدخال شاحنات المساعدات من معبر رفح البري إلى قطاع غزة

تواصل الجهات المصرية المختصة جهودها المكثفة لإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، باتجاه معبري العوجة التجاري وكرم أبو سالم، لتسليمها للجانب الفلسطيني لصالح المنظمات الإغاثية.

وأكد مصدر بمعبر رفح البري أن إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية مستمر تباعًا، حيث دخلت، اليوم الأربعاء، أكثر من 140 شاحنة، من بينها شاحنات وقود وغاز. وأشار المصدر إلى وجود مئات الشاحنات الأخرى في انتظار تعليمات التحرك.

في سياق متصل، أوضح المصدر أن الطواقم الطبية تستعد لاستقبال الدفعة الحادية عشرة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، تمهيدًا لتوزيعهم على مستشفيات شمال سيناء والمحافظات الأخرى، وفقًا لخطط علاجهم ونوعية الإصابات التي يعانون منها.

وكان معبر رفح البري قد استقبل، أمس الثلاثاء، الدفعة العاشرة من المصابين والمرضى، والتي ضمت 52 حالة، يرافقهم 82 شخصًا، بالإضافة إلى دخول 250 شاحنة مساعدات.

من جانبه، تفقد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، معبر رفح البري، لمتابعة إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بجانب متابعة استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين. وأكد المحافظ استمرار الدعم المصري للأشقاء الفلسطينيين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أن موقف مصر ثابت منذ اللحظة الأولى، وأنه لا تهجير للفلسطينيين ولا تصفية للقضية الفلسطينية.

كما أجرى المحافظ جولة تفقدية بمستشفى العريش العام، حيث استقبل الدفعة العاشرة من الجرحى الفلسطينيين فور وصولهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وخلال زيارته، اطمأن على الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين، وكذلك الخدمات المقدمة للمرافقين، مؤكدًا أن زيارته تأتي في إطار متابعة مستمرة لكافة المستشفيات التي تستقبل المصابين الفلسطينيين وتقديم الدعم اللازم لهم.