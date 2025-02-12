الصين: غزة للفلسطينيين ونرفض التهجير القسري لمواطني القطاع

شدّدت الصين، اليوم الأربعاء، على معارضتها "للتهجير القسري" للفلسطينيين، وذلك في إطار تعليقها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل سكان قطاع غزة إلى مناطق أخرى.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية جيو جياكون، في مؤتمر صحفي دوري، إن "غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية... نعارض التهجير القسري لأهالي غزة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وتقوم بترحيل سكانها الفلسطينيين إلى بلدان أخرى خصوصا مصر والأردن، على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رفضه اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، داعياً إلى "احترام" الفلسطينيين و"جيرانهم العرب".

وقال ماكرون، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية الأسبوع الماضي: "لا يمكنك أن تقول لمليوني شخص: حسنًا، الآن خمنوا ماذا؟ ستنتقلون. الإجابة الصحيحة ليست عملية عقارية. هذه عملية سياسية".

وفي حين أكد ماكرون على دعم فرنسا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وجه أيضا انتقادات شديدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان.

واتخذت فرنسا خطوة كبيرة في أكتوبر 2024 بتعليق صادرات الأسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي وحثت الدول الأخرى على أن تحذو حذوها.