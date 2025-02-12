 الوزير الأردني السابق محمود الخرابشة: لقاء الملك عبدالله مع ترامب يؤكد موقفنا المناهض للتهجير - بوابة الشروق
الأربعاء 12 فبراير 2025 8:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الوزير الأردني السابق محمود الخرابشة: لقاء الملك عبدالله مع ترامب يؤكد موقفنا المناهض للتهجير


نشر في: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 8:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 8:10 م

علّق وزير الدولة الأردني الأسبق محمود الخرابشة، على لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، والذي تناول الأوضاع في غزة.

وقال الخرابشة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، إن هناك تكاتفًا عربيًا ضد تهجير الفلسطينيين، حيث يتطابق الموقف الأردني مع الموقف المصري في رفض التهجير أو التوطين تحت أي مسمى.

وشدد على أن السعودية تتبنى الموقف ذاته، حيث أكدت في بيان رسمي رفضها التهجير، في ظل موقف عربي موحد يطالب بحل الدولتين.

وأكد أن موقف الأردن يتطابق تمامًا مع الموقفين المصري والسعودي في رفض أي مشاريع تضر بالحقوق الفلسطينية.

وأضاف أن مقترح ترامب بشأن استقبال الأردن ومصر لسكان غزة وتوطينهم في أراضيهما أمر غير قابل للتنفيذ، ويتعارض مع القيم الإنسانية.

وأشار إلى أن اللقاء الذي جمع العاهل الأردني بالرئيس الأمريكي جاء ليؤكد الموقف الأردني الثابت في رفض مشاريع التهجير القسري للفلسطينيين، سواء من غزة أو الضفة الغربية.

وشدد الخرابشة على أن موقف الأردن راسخ بشأن القضية الفلسطينية، مضيفًا أن الحل العادل لهذه القضية يتمثل في حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

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