نادي الأسير: 66 فلسطينية بينهم 3 طفلات في سجون إسرائيل

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، ارتفاع عدد الأسيرات بسجون إسرائيل إلى 66 فلسطينية بينهم 3 طفلات.

وقال النادي، في بيان، إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 10 نساء بينهن طفلة خلال الأيام الماضية "ليرتفع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 66 أسيرة، بينهن ثلاث طفلات".

وأضاف أن التهمة الأبرز التي تستعملها إسرائيل للقبض عليهنّ هي "التحريض عبر مواقع التواصل"، مؤكدا أن "الاحتلال يواصل استهداف النساء بشكل غير مسبوق".

وذكر النادي أن إسرائيل تواصل استهداف النساء بشكل غير مسبوق حيث سُجّلت أكثر من 680 حالة اعتقال في صفوف النساء منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة.

وبيّن أن هذا الرقم يشمل من لا يزلن رهن الاعتقال، بينما لا يشمل حالات أخرى بالعشرات غير مسجلة من غزة.

وتابع أن غالبية الأسيرات يُعتقلنّ في سجن الدامون (شمالي إسرائيل)، فيما تُحتجز أخريات في مراكز التحقيق.

ولفت البيان إلى أن الأسيرات "يواجهن ظروف اعتقال مأساوية ويتعرضن لمختلف أشكال الانتهاكات وعمليات السلب والحرمان الممنهجة".

وتشمل الانتهاكات "التجويع، والقمع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والحرمان من أطفالهن وعائلاتهن بفعل سياسة منع الزيارة إضافة إلى التعذيب والتنكيل المستمر"، بحسب البيان.

وانتقدت المنظمة الفلسطينية "التفتيش العاري" الذي يتم بحقهنّ مؤكدةً أنه "من أبرز أساليب الاعتداءات الجنسية، إضافة إلى الحرمان من العلاج".

ووفق معطيات مؤسسات الأسرى حتى 5 فبراير الجاري، يتجاوز عدد الأسرى في سجون إسرائيل 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا.

ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.

وخلفت الاعتداءات بالضفة استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 22 ألفا، وفق معطيات رسمية.