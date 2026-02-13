محافظ المنيا يعلن افتتاح كوبري المحيط بعد أعمال الإحلال والتجديد

أعلن الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، عن افتتاح كوبري المحيط بقرية بني أحمد الغربية، بمركز المنيا؛ وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، بما يسهم في تيسير حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية بالقرية.

ويُعد الكوبري أحد المحاور الحيوية بقرية بني أحمد الغربية، حيث يربط شرق القرية بغربها، ويخدم مجمع المدارس بالجهة الغربية، فضلا عن دوره الهام في تسهيل حركة الطلاب وانتظام العملية التعليمية، وتيسير انتقال المزارعين بمعداتهم الزراعية، وربط القرية بالقرى المجاورة.

ومن جانبه، أكد رئيس مركز المنيا أن أعمال الإحلال والتجديد جاءت في إطار الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الكوبري يمثل شريانا مروريا هاما لأهالي القرية، ويسهم في دعم النشاط الزراعي والحركة اليومية للمواطنين.

وأضاف أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ أعمال التطوير والصيانة بالمرافق الحيوية، بما يحقق الصالح العام ويحسن جودة الحياة للمواطنين.