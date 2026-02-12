ترامب يجتمع بقادة أمريكا اللاتينية في فلوريدا في مارس قبيل رحلته إلى الصين

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة أمريكا اللاتينية للمشاركة في قمة في فلوريدا الشهر المقبل، ليجمع مسئولين في الوقت الذي تسلط فيه إدارته الضوء على ما تعتبره نفوذا صينيا مثيرا للقلق في المنطقة.

وأكد مسؤول بالبيت الأبيض اليوم الخميس خطط عقد القمة في يوم السابع من مارس. وسيأتي هذا قبل أسابيع من الوقت الذي يتوقع أن يتوجه فيه ترامب إلى بكين لعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وجعلت إدارة ترامب التأكيد على الهيمنة على نصف الكرة الأرضية الغربي أولوية، حيث تسعى الصين منذ أمد طويل إلى بناء نفوذ عبر القروض الضخمة والتجارة واسعة النطاق.

وشنت الإدارة الأمريكية الشهر الماضي عملية عسكرية جريئة للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله وزوجته سريعا إلى نيويورك ليواجها تهما فيدرالية تتعلق بمؤامرة لتهريب المخدرات.

يشار إلى أن الصين أكبر مشتر للنفط الفنزويلي، رغم أن مشترياتها من فنزويلا تمثل جزءا بسيطا من إجمالي واردات بكين عبر البحار.