افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، صباح اليوم الخميس، أعمال التطوير الشاملة لمجزر كفر شكر "النصف آلي"، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 45 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية، وتحت إشرافها في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، استمع الوزراء إلى شرح حول مكونات المجزر من الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، والذي أوضح أن المشروع يُعد نموذجًا رائدًا وفق معايير عالمية.

وتفقد الوزراء أقسام المجزر الذي أُعيد إنشاؤه وتحديثه ليعمل بأحدث النظم التكنولوجية، بما يضمن تقديم لحوم آمنة وصحية، تماشيًا مع توجهات الدولة لتطوير منظومة المجازر على مستوى الجمهورية.

ويقع المجزر على مساحة 2000 متر مربع، ويضم خزان مياه بسعة 1000 متر مكعب، ومنظومة متكاملة للتأمين والحريق، ويصل معدل الذبح إلى 20 رأسًا في الساعة، كما يضم مباني إدارية وخدمية، وغرف كهرباء ومحولات، ومظلات لاستقبال المواشي، وخط تعليق من الاستانلس من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام، بالإضافة إلى صندوق ذبح دوار ووحدة إنتاج الغاز الحيوي.

وتم تصميم المجزر وفقًا للكود العالمي للمجازر، تمهيدًا لتطبيقه لاحقًا في مصر بعد العرض على مجلس النواب، كما شمل التطوير رفع كفاءة المنشآت والأسوار والمبنى الإداري، وإنشاء خزانات لاستيعاب المخرجات، إلى جانب وحدة "بيوجاز" لتجميع المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي وغاز يعاد استخدامه.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن تطوير مجزر كفر شكر يأتي ضمن خطة الوزارة لتحويل المجازر الحكومية إلى نقاط ذبح نموذجية متطورة، بما يضمن حصول المواطنين على لحوم صحية وآمنة، وتحقيق الاستفادة القصوى من مخلفات الذبح في صناعات مختلفة، مشيرة إلى أن الوزارة مولت المشروع بالكامل ووفرت التجهيزات الكهروميكانيكية لضمان التشغيل بأعلى كفاءة.

وأضافت أن المشروع يعكس التزام الوزارة بدعم الاقتصاد الأخضر، من خلال إدخال وحدة "بيوجاز" ومحطات معالجة للمرة الأولى في المجازر المصرية، مع التوسع في تعميم التجربة بالمحافظات.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من تسليم 32 مجزرًا، وجار الانتهاء من 11 مجزرًا لتسليمها وتشغيلها خلال الشهر الجاري بمختلف المحافظات، مشيرة إلى وجود تواصل مع مستثمرين للاستثمار في المجزر الجديد، وطرح المجازر المطورة على شركات القطاع الخاص للحفاظ على استثمارات الدولة وضمان الصيانة المستمرة وتحقيق قيمة مضافة.

وأشاد وزير التموين بمستوى التجهيزات التقنية والثلاجات داخل المجزر، مؤكدًا أن المشروع يسهم في ضبط منظومة تداول اللحوم وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن المجازر نصف الآلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 حيوانًا في الساعة تسهم في توفير لحوم بجودة مرتفعة وأسعار مناسبة، مع تسهيل الرقابة التموينية والصحية ومنع الذبح خارج السلخانات.

من جانبه، أعرب محافظ القليوبية عن فخره باحتضان المحافظة أول مجزر يُنفذ وفق الكود العالمي، مؤكدًا أن المجزر يمثل منظومة متكاملة تعتمد على الطاقة الشمسية وتدوير المخلفات، مع تطبيق رقابة بالكاميرات لضمان الانضباط داخل وخارج المجزر.

وأضاف أن المحافظة ستسعى خلال الفترة المقبلة للحصول على التصاريح اللازمة لتصدير منتجات المجزر والحصول على ختم التصدير لبعض الدول المجاورة.



