رئيس وزراء أيرلندا يحث نواب البرلمان البريطاني على تأييد اتفاق «بريكست»

أكد رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، اليوم الثلاثاء، أن ضمانات اللحظة الأخيرة التي حصلت عليها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تعد تطورا "إيجابيا"، لافتا إلى أنه يتعين على نواب مجلس العموم البريطاني تأييد الاتفاق الذي توصلت إليه ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح فارادكار أن الضمانات التي حصلت عليها ماي بشأن "شبكة الأمان"، التي تهدف إلى ضمان البقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة، لن تقوض الهدف من هذه الشبكة.

وأضاف: "أتمنى وأثق في أن اتفاق الانسحاب سيحظى الآن بموافقة مجلس العموم"، الذي سيصوت على مشروع الاتفاق في وقت لاحق اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن "شبكة الأمان" هي سياسة تهدف إلى الإبقاء على الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري في الوقت المناسب لحل الإشكالية.

وقال فارادكار إن الضمانات القانونية التي قدمها الاتحاد الأوروبي أمس تتضمن "توضيحا إضافيا" بشأن الطبيعة المؤقتة المستهدفة من شبكة الأمان.

وأضاف أن خروج بريطانيا شكّل "سحابة مظلمة فوق رءوسنا لعدة أشهر، خاصة (المخاوف من) خروج من دون اتفاق"، واعتبر أن التصويت الإيجابي اليوم سيؤدي إلى "استعادة الثقة والتفاؤل".