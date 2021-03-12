ايرفينج يقود بروكلين نتس للفوز على سلتيكس في دوري السلة الأمريكي

سجل كيري ايرفينج 40 نقطة ليقود بروكلين نتس إلى الفوز على بوسطن سلتيكس 121 / 109 صباح الجمعة ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل جيمس هاردن 22 نقطة وعشر متابعات لبروكلين نتس، متصدر مجموعة الشرق والذي حقق الفوز الثاني عشر خلال آخر 13 مباراة، ورفع عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 25 مقابل 13 هزيمة.

وكان جايسون تاتوم أبرز عناصر بوسطن سلتيكس في المباراة حيث سجل 31 نقطة، لكن الفريق تعرض للهزيمة بعد أربعة انتصارات متتالية، وكانت الخسارة هي الـ18 له هذا الموسم مقابل 19 انتصارا.

وسجل جيانيس أنتيتوكونمبو 24 نقطة وعشر متابعات وعشر تمريرات حاسمة ليقود ميلواكي بكس إلى الفوز على نيويورك نيكس 134 / 101 ، ليكون الانتصار السابع لميلواكي بكس خلال آخر ثماني مباريات.

ورفع ميلواكي بكس، صاحب المركز الثالث في مجموعة الشرق، عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 23 مقابل 14 هزيمة، بينما تلقى نيويورك نيكس الهزيمة الــ19 مقابل 19 انتصارا.

وحقق فينيكس صنز، صاحب المركز الثاني في مجموعة الغرب، الفوز الخامس له على التوالي والثامن خلال آخر تسع مباريات، وتغلب على بورتلاند تريل بليزرز 127 / 121 .

وسجل ديفيد بوكر، العائد من إصابة في الركبة، 35 نقطة لفينيكس صنز الذي رفع عدد انتصاراته في الموسم إلى 25 مقابل 11 هزيمة.

وفي مباريات أخرى، تغلب لوس أنجليس كليبرز على جولدن ستيت واريورز 130 / 104 وساكرامنتو كينجز على هيوستن روكتس 125 / 105 وأوكلاهوما سيتي ثاندر على دالاس مافريكس 116 / 108 وميامي هيت على أورلاندو ماجيك 111 / 103 .

كذلك تغلب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على شيكاغو بولز 127 / 105 ومينيسوتا تيمبروولفز على نيو أورليانز بليكانز 135 / 105 وأتلانتا هوكس على تورونتو رابتورز 121 / 120 وتشارلوت هورينتس على ديترويت بيستونز 105 / 102 .