قبرص تشيد سياجا بطول 11 كيلومتراً لمنع المهاجرين

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أعلنت الحكومة القبرصية أنها ستقوم ببناء حاجز لمنع المهاجرين واللاجئين من العبور من الشمال القبرصي التركي من الجزيرة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون القبرصية (آر أي كيه) اليوم الخميس، إن نيقوسيا أبلغت بالفعل الاتحاد الأوروبي بخططها.

وسيبلغ طول السياج في البداية 11 كيلومترا. وظهرت صور حاجز الأسلاك الشائكة غربي نيقوسيا على وسائل الإعلام القبرصية.

وضبط مسؤولو الأمن لاجئين ومهاجرين مرارا وتكرارا، معظمهم قدموا من سورية وأفغانستان عبر تركيا إلى الجزء الشمالي التركي من الجزيرة. ثم يعبرون إلى الجزء الجنوبي من الجزيرة، ويدخلون أراضي الاتحاد الأوروبي.

وقد أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس مرارا عن قلقه بشأن الوضع ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم.

وقال إن أكثر من 5ر3 في المئة من السكان من اللاجئين.

وارتفع عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى قبرص بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وفقا لما ذكره أناستاسيادس .