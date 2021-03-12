وصفت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، كلمة السيدة الأولى انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، في احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لإطلاق 2021 عامًا للمرأة، بـ«العبقرية».

وقالت مرسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الخميس، إن الكلمة كاملة وجامعة، ابتداءً من ملف التشريعات والاستراتيجيات وصولًا إلى تمثيل مصر في المجتمع الدولي.

وأضافت أن مصر استبقت العديد من الدول في كثير من الأشياء، في إشارة منها إلى تخصيص 2017 عامًا للمرأة في مصر، لتعيد المنظمة هذا الاحتفال في 2021، مؤكدة أن من حق المرأة الوجود في المواقع كافة.

وألقت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، كلمة مساء اليوم الخميس، ضمن احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لإطلاق 2021 عامًا للمرأة، أكدت فيها أن مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، خلال السنوات الأخيرة.