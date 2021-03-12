أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم، انتهاء اللجنة من مناقشة بيان وزارة المالية، مضيفا أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع الجارى لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة.



وأضاف سالم، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الاجتماع الأول بعد غد الأحد، عقب الانتهاء من الجلسة العامة، سيناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع «تقوية المعاهد الحكومية المصرية، بهدف تحسين الخدمة العامة.



وتابع أن الاجتماعين الثانى والثالث فى اليوم نفسه، سيناقشان الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2019/2020، والحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2019/2020»، بينما الاجتماع الرابع سيكون بعد غد، وسيناقش أوضاع شركات قطاع الاعمال العام التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن السنة المالية 2019/2020.



واستكمل وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: «أن الاجتماع الخامس سيكون فى اليوم نفسه، لبحث وتدارس نتائج فحص الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2019/2020»، بجانب أن الاجتماع السادس سيعقد الثلاثاء المقبل عقب انتهاء الجلسة العامة لمناقشة حساب ختامى موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2019/2020».