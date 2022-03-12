تمركزت القوات الروسية، صباح السبت، حول العاصمة كييف وأغلقت مدينة ماريوبول التي يعيش فيها آلاف السكان في ظروف قاسية بجنوب أوكرانيا التي تشهد عمليات قصف منذ أكثر من أسبوعين.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام محلية، قولها إنَّ صفارات الإنذار بحدوث قصف دوت في كل الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك في المدن الكبرى كييف وأوديسا ودنيبرو وخاركيف.



وقالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية المحاصرة منذ نحو 12 يوماً وتتعرض لقصف روسي باستمرار، باتت في وضع "شبه ميؤوس منه"، وفق تعبيرها.



وأضافت أن "مئات الآلاف من الأشخاص" يقيمون فيها بلا مياه وبلا تدفئة، بينما تتحدث حصيلة رسمية عن سقوط 1582 قتيلاً.



وترك عدد من الجثث في الشوارع وتم حفر مقبرة جماعية كبيرة لأخرى، وفي الأيام الأخيرة، شوهد سكان يتشاجرون من أجل الطعام.



وقال ستيفن كورنيش رئيس منظمة أطباء بلا حدود - سويسرا، وأحد منسقي عمل المنظمات غير الحكومية في أوكرانيا، إنّ "الحصار ممارسة من العصور الوسطى محظورة بموجب قوانين الحرب الحديثة".



ومع دخول الاجتياح يومه السادس عشر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّه كانت هناك تطورات إيجابية معينة في المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، لكنه لم يذكر تفاصيل.



فيما ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور لتشجيع شعبه على مواصلة القتال، وقال عبر مقطع مصور من كييف: "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي سنحتاجها لتحرير أرضنا، لكن من الممكن القول إننا سنفعل ذلك".



وأضاف أن السلطات تعمل على إنشاء 12 ممرًا إنسانيًا وتحاول ضمان وصول الغذاء والدواء والأساسيات الأخرى إلى الناس في جميع أنحاء البلاد، ويُعتقد أن آلاف الجنود من كلا الجانبين قتلوا في الاجتياح، إلى جانب العديد من المدنيين الأوكرانيين.