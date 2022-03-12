روسيا: انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو قد يسبب تداعيات سياسية وعسكرية

وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ، توسيع انتشار قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" وبنية الحلف التحتية في دول البلطيق بأنه استفزاز يرفع التصعيد.



ونقلت تقارير إعلامية عن الدبلوماسي الروسي قوله - اليوم السبت - انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو يمكن أن يسبب تداعيات سياسية وعسكرية.



وأشار إلى أنّ قائمة الرد الروسي على العقوبات الأمريكية جاهزة، محذّرًا الولايات المتحدة من اتخاذ خطوات وصفها بـ"المتهورة" في مجال الاستقرار الاستراتيجي.



ولفت إلى أن بلاده ليست مستعدة للدخول في حوار حول ما ترغب الإدارة الأمريكية بفرضه.



ومع دخول عملية غزو أوكرانيا يومها السادس عشر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّه كانت هناك تطورات إيجابية معينة في المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، لكنه لم يذكر تفاصيل.



فيما ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور لتشجيع شعبه على مواصلة القتال، وقال عبر مقطع مصور من كييف: "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي سنحتاجها لتحرير أرضنا، لكن من الممكن القول إننا سنفعل ذلك".



وأضاف أن السلطات تعمل على إنشاء 12 ممرًا إنسانيًا وتحاول ضمان وصول الغذاء والدواء والأساسيات الأخرى إلى الناس في جميع أنحاء البلاد، ويُعتقد أن آلاف الجنود من كلا الجانبين قتلوا في الاجتياح، إلى جانب العديد من المدنيين الأوكرانيين.