فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدعو إلى إبرام الاتفاق النووي مع إيران بشكل عاجل

أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن خيبة أملهم إزاء تعليق المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، قائلة إن "ثمة اتفاق عادل وشامل مطروح على الطاولة، وينتظر إبرامه،" بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان تلقته عبر البريد الإلكتروني.

وأضاف البيان أن الدول الثلاث تدرك أن "إيران والولايات المتحدة خاضتا عملا شاقا لحل القضايا الثنائية، ونحن مستعدون لإبرام الاتفاق الآن".

وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أشار أمس الجمعة إلى الحاجة لتعليق المفاوضات النووية مع إيران في فيينا، بسبب "عوامل خارجية"، دون أن يتطرق إلى تفاصيل. وأضاف بوريل أن الجانبين اقتربا كثيرا من التوصل لاتفاق، ولكنه لم يتحدث عن متى أو أين يمكن استئناف المفاوضات.

وقال بيان الدول الثلاث اليوم: "لا يجب أن يستغل أحد خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015) للحصول على تطمينات ليس لها علاقة بالخطة،" وأضاف: "يمكن إبرام الاتفاق المطروح على الطاولة بأقصى درجة ممكنة من الاستعجال، ويتعين أن يحدث ذلك."

وجاء تعليق المفاوضات النووية مع الجمهورية الإسلامية في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتطالب موسكو بضمانات بأن العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب غزو أوكرانيا لن يكون لها تأثير على شراكتها المقررة مع إيران حال إبرام الاتفاق النووي الذي يهدف إلى استعادة اتفاق 2015 بين طهران والقوى العالمية.