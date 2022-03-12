بايدن يشيد بشجاعة أوكرانيا في اتصال هاتفي مع زيلينسكي

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أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشجاعة الشعب الأوكراني، أمس الجمعة، وتعهد بالاستمرار في مساعدته وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بايدن: "لقد أبلغته، كما أبلغه في كل مرة نتحدث، أن الولايات المتحدة تدعم شعب أوكرانيا وهم يحاربون بشجاعة للدفاع عن بلادهم".

وقال البيت الأبيض، إن الاتصال ركز على الجهود الأمريكية لتكثيف المساعدات ودعم الجيش الأوكراني لصد الهجوم الروسي.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن "بايدن سلط الضوء على كيفية استمرار الولايات المتحدة في زيادة المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا".

كما أطلع بايدن زيلينسكي على العقوبات التجارية الجديدة ضد روسيا التي تم الإعلان عنها، وتشمل إلغاء ما يسمى وضع "الدولة الأكثر تفضيلا" وحظر الصادرات الروسية "المميزة" مثل الفودكا والألماس والأغذية البحرية.