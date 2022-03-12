احتجاجات في أوكرانيا بعد «اختطاف» القوات الروسية عمدة ميليتوبول

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خرج سكان مدينة ميليتوبول الأوكرانية إلى شوارع المدينة محتجين على "اختطاف" القوات الروسية، عمدة المدينة.

وأحاط المتظاهرون بمقر عمل السلطات المحلية، في قلب المدينة، مطالبين بإطلاق سراح إيفان فيدوروف، عمدة ميليتوبول بشكل فوري.

وبث مسؤولون أوكرانيون، لقطات مصورة، الجمعة، تظهر اقتياد فيدوروف، بعيدا عن مكتبه، بينما كان معصوب العينين.

وفي رسالة وجهها الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، لشعبه، اتهم روسيا "بالانتقال إلى مستوى جديد من الإرهاب".

وكانت ميليتوبول، الواقعة جنوبي أوكرانيا، إحدى أوائل المدن التي وقعت في أيدي الروس، مع بداية الغزو.

وبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، بدعوى تخوفها من نية أوكرانيا الانضمام لحلف شمال الأطلسي، الناتو.

وفي رسالته قال زيلينسكي، إن فودوروف، "قام بالدفاع بشجاعة عن أوكرانيا، وأبناء شعبه".

وأضاف "هذه علامة واضحة على ضعف الغزاة، فقد انتقلوا إلى مستوى جديد من الإرهاب، بحيث يحاولون التخلص من ممثلي السلطات الأوكرانية القانونية".

وكان فودوروف قد أكد لبي بي سي، قبل أيام أن إدارته لن تتعاون بأي شكل من الأشكال، مع الروس.

وقال إن "الغزاة، اقتحموا مكتبه، وفتشوه، كما طردوا فريق العاملين معه، وأبعدوهم إلى مواقع أخرى"، في محاولة لإعادة تسيير العمل في المدينة.

وتشهد ميليتوبول مظاهرات مستمرة بشكل يومي، منذ دخول القوات الروسية إليها.