علام: كيروش كان يشعر بأنه سيرحل بسبب التصريحات ضده

كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، تفاصيل حديثه الاول مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخبنا الوطني.
وقال جمال علام في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس: «بعد الهزيمة من نيجيريا البعض ظن أننا سنغير كيروش بمدرب جديد».
وأضاف: «هذا غير صحيح ليس لدينا رفاهية التغيير».
وأكمل: «وبالتالي لم يطلب كيروش كنا تغيير اي عضو من أعضاء الجهاز الفني».
وعن حواره الاول مع كيروش قال: «كان يشعر بأنه سيرحل فور وصولنا لإدارة اتحاد الكرة بسبب التصريحات التي كانت ضده».
وأتم: «البعض كان يظن بعد مباراة نيجيريا أن كيروش سيرحل، لكن كان القرار الأفضل بعدم ظهوره في الإعلام، البعض ردد أن هناك (خناقة) وهذا لم يحدث».