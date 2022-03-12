علام: كيروش كان يشعر بأنه سيرحل بسبب التصريحات ضده

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كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، تفاصيل حديثه الاول مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخبنا الوطني.

وقال جمال علام في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس: «بعد الهزيمة من نيجيريا البعض ظن أننا سنغير كيروش بمدرب جديد».

وأضاف: «هذا غير صحيح ليس لدينا رفاهية التغيير».

وأكمل: «وبالتالي لم يطلب كيروش كنا تغيير اي عضو من أعضاء الجهاز الفني».

وعن حواره الاول مع كيروش قال: «كان يشعر بأنه سيرحل فور وصولنا لإدارة اتحاد الكرة بسبب التصريحات التي كانت ضده».

وأتم: «البعض كان يظن بعد مباراة نيجيريا أن كيروش سيرحل، لكن كان القرار الأفضل بعدم ظهوره في الإعلام، البعض ردد أن هناك (خناقة) وهذا لم يحدث».