الجيش الأوكراني يطلق 7 غارات جوية ضد أهداف روسية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الأوكرانية أطلقت 7 غارات جوية على أهداف روسية خلال الـ24 ساعة الماضية، ونجحت في إصابة نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيانها اليومي عن وضع المعارك -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- إلى أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية قصفت موقع قيادة روسي واحد ومستودع للذخيرة وفردين من الجيش الروسي ومجموعة من المعدات العسكرية خلال اليوم المنصرم.

وأضاف البيان أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها على القيام بأعمال هجومية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا وشختارسك، مشيرا إلى أن الجيش الروسي استهدف البنية التحتية المدنية في منطقة سلوفيانسك بمنطقة دونيتسك بالصواريخ، وكذلك شنوا 4 غارات جوية وفتحوا النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة حوالي 20 مرة.

وذكر البيان أنه لم تدر أية معارك في مناطق فولين وبوليسيا وسيفرسكي وسلوبوزانسكي، حيث ظل الوضع دون تغيير إلى حد ما، كما لم يتم الكشف عن مجموعات هجومية روسية، بينما يواصل الجيش الروسي تشديد تأمين المواقع داخل المناطق الحدودية لمنطقة بريانسك.

ومن ناحية أخرى، أشار البيان إلى أن القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية في مناطق كوبيانسك وليمان، كما شن الجيش الروسي هجمات تجاه مناطق ديبروفا وسربريانسكي ودفوريشنا وخاركيف، بجانب بعض مناطق لوجانسك ودونيتسك.

ونوه البيان بأن القوات الروسية تحافظ على موقف دفاعي في مناطق زابوريجيا وخيرسون.

ووفقًا لهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، لا تزال القوات الروسية تتكبد خسائر في صفوفها، حيث قتل حوالي 30 جنديا روسيا في 11 مارس الجاري، في منطقة زابوريجيا.