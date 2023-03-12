محافظ كفر الشيخ يعلن وصول 225 ألف شجرة مثمرة

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، استلام قافلة تتضمن 225 ألف شجرة مثمرة، لزراعتها بالمحافظة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

ويأتي ذلك في إطار البروتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي؛ لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية.

كما شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في زراعة الأشجار على طريق رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ طنطا" وبعدد من ميادين مدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، ومنسق المبادرة، والمهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أو الدكتور محمود زهران، مدير جهاز النظافة بالمحافظة، وعدد من التنفيذيين والشعبيين.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 225 ألف شجرة، لتوزيعها على مراكز المحافظة والمديريات الخدمية لزراعتها ،في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة "100 مليون شجرة"، والمبادرة الرئاسية "أتحضر للأخضر"، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية، والإنتاج الحربى لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 225 ألف تنوعت ما بين (رمان – كاربس – كازورينا – يوسفي، جوافة، ليمون، وزيتون، نبق، فرش الزجاج)، لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، وأيضًا بالمدارس والمؤسسات الحكومية بمدن ومراكز وقرى كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة وبالتنسيق مع رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، ومسئولي إدارات التشجير بالأحياء ومسئولي البيئة بالمحافظة.

وتضمنت الحملة 225 ألف شجرة من الأشجار الخشبية المثمرة، مؤكدة أنه سيتم زراعتها وتوزيعها بأماكن محددة داخل المراكز والمدن من خلال لجان مشتركة من الجهات المختلفة، ووفقًا لخطة محددة، مراكز الشباب والمدارس، والجامعة، والمستشفيات، والمجالس القروية والمدن.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق اكتفاء ذاتي للمواطنين من المسطحات الخضراء بالمحافظة، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، مع تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأكد دعمه الكامل للتوسع في زراعة الأشجار بمختلف أنواعها لتحقيق أقصى استفادة منها وتوجيه رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة سبل الدعم لها.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تستهدف هذه المبادرة التوسع في المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، هذه المبادرة تساعد على الحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والتغيرات المناخية، وتعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع.

كما تضمنت قمة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 التي ترأستها مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022.

فيما جاءت فاعليات مشروع مبادرة "100 مليون شجرة"، التي تهدف إلى تطوير البيئة ومواجهة التغيرات المناخية بشكل يضمن الحفاظ على البيئة.