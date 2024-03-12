ثلاثي هجومي في تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الأهلي بالدوري

أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الأهلي، في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز العاشر برصيد 17 نقطة من 7 مباريات فقط، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر، برصيد 12 نقطة من 15 مباراة.

ويدخل البنك الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود الجزار، أيمن أشرف ومحمد عبد الغني.

خط الوسط: محمد بسيوني، محمد فتحي، سعيدو سيمبوري وإسحاقو يعقوبو.

الهجوم: محمد هلال، ياو أنور وكريم بامبو.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن شاهين، محمود قاعود، أسامة فيصل، عاصم صلاح، سيرجي أكا، أحمد النادري، إبراهيم حسن، محمد عبد اللطيف جريندو وموسى فراوي.