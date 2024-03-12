محافظ الإسماعيلية يستعرض جهود المجلس القومي للسكان

شهد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2020، بحضور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان والوفد المرافق له.

وعرضت نشوى الطحاوي، مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية، الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 ورؤيتها لتحقيق الرفاء الاجتماعي والاقتصادي لجميع المواطنين، من خلال عدة محاور منها تدعيم دور المرأة، الاستثمار في الثروة البشرية، ضمان الحقوق الإنجابية، الاتصال والإعلام من أجل التنمية، التعليم والتعلم.

وأوضحت الطحاوي أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال تحسين خصائص السكان ويهتم بتمكين المرأة ودعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.

وشهد الاجتماع عرض مؤشرات المسح السكاني الصحي للإسماعيلية خلال الفترة من 2014 حتى 2021، الذي أكد تحقيق المحافظة نسب إنجاز متميزة في متوسط عدد المواليد والاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة، صحة الأم خلال فترة الحمل وما بعد الولادة، تقليل معدل الوفيات للأطفال الرضع ودون الخامسة ونسبة ختان الإناث.

وأشاد نائب وزير الصحة والسكان بنسبة معدل الإنجاب في محافظة الإسماعيلية مقارنة بمحافظات الجمهورية، مؤكدًا ضرورة توعية المواطنين بأضرار الولادة القيصرية.

فيما أثنى محافظ الإسماعيلية على مجهودات أعضاء المجلس الإقليمي للسكان والتغير الملموس نتيجة الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة.

ولفت محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة استمرار العمل لتحقيق التنمية والتوعية على جميع الأصعدة، مؤكدًا أن الدولة تشهد عصرًا جديدًا من المشروعات القومية العملاقة التي ترتقي بحياة المواطن في المقام الأول، ويجب أن يوازيه تطوير الإنسان وتوعيته بالشكل الأمثل نحو جميع القضايا التي تمس حياته اليومية.

ووجه محافظ الإسماعيلية، المجلس الإقليمي للسكان، بضرورة وضع الخطة الجديدة للمجلس من خفض نسبة المواليد والاستثمار في القوى الشبابية بميدان العمل، لتلبية احتياجات السوق المصري والاهتمام بكبار السن وحمايتهم واستمرار حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعي لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية دور المجلس الإقليمي للسكان في تطبيق حملات التوعية على أرض الواقع.