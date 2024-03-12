أوكرانيا تستدعي ممثل الفاتيكان ردا على تصريح البابا بشأن الراية البيضاء

استدعت أوكرانيا ممثل الفاتيكان لدى كييف إلى مقر وزارة الخارجية، عقب انتقادات شديدة لتصريحات بابا الفاتيكان فرانسيس بشأن استسلام محتمل في الحرب ضد روسيا.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، مساء اليوم الاثنين، أنه تم إبلاغ فيسفالداس كولبوكاس، وهو مواطن ليتواني ويمثل الفاتيكان في أوكرانيا، "بخيبة أمل أوكرانيا"، التي هاجمتها روسيا، إزاء تصريحات البابا فرانسيس.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن مناشدة البابا كان يجب أن "توجه إلى المعتدي وليس إلى الضحية"، وأنه كان من المتوقع أن يدعو البابا فرانسيس إلى "انتصار الخير على الشر، بدلا من توجيه مناشدات تقنن حق الأكثر قوة وتشجعه على الاستمرار في تجاهل قواعد القانون الدولي ".

وشددت كييف على أن أوكرانيا تسعى جاهدة من أجل السلام، بيد أن هذا السلام يجب أن يكون عادلا ويستند إلى صيغة السلام التي قدمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتدعو تلك الخطة إلى انسحاب القوات الروسية التي تحتل حاليا حوالي خمس الأراضي الأوكرانية.

وبعد مضي أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا، دعا البابا حكومة كييف إلى إجراء مفاوضات من أجل إحلال السلام في الجمهورية السوفيتية السابقة، وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية في مقابلة مع التلفزيون السويسري نُشِرَتْ مسبقا مطلع الأسبوع الجاري:"عندما يرى المرء أنه يتعرض للهزيمة وأن الأمور لا تسير بشكل جيد، فعلى المرء أن يتحلى بالشجاعة للتفاوض".

جاء ذلك في رد من البابا على سؤال حول الحرب في أوكرانيا، وخاصة أمام دعوة البعض إلى "التحلي بشجاعة رفع الراية البيضاء" والتي يعتبرها آخرون بمثابة شرعنة للطرف الأقوى. وقال البابا:" هذه مسألة تتعلق بوجهة نظر، لكنني أعتقد أن الأقوى هو مَن يرى الوضع ويفكر في الشعب ومَن لديه شجاعة (رفع) الراية البيضاء والتفاوض".

وقوبل تصريح البابا فرنسيس بالرفض من جانب الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرج والمستشار الألماني أولاف شولتس .