محمد سامي: مي عمر صاحبة الفضل في التحضير لمسلسل نعمة الأفوكاتو

علق المخرج محمد سامي، على انتقادات دعمه المستمر وحبه لزوجته مي عمر، وعمله معها، وخاصة مسلسلها الذي يعرض الآن خلال شهر رمضان وهو "نعمة الأفوكاتو".

وقال سامي خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “مي بتخلي حياتي مستقرة، وبتدعمني جداً عشان انجح، وهي صديقتي صاحبة الرأي الصادق”.،

وتابع سامي عن مسلسل نعمة الأفوكاتو والتي تقوم ببطولته زوجته مي عم قائلًا: “ نعمة الأفوكاتو من أحسن المسلسلات اللي أنا عملتها، وأنا كتبت المسلسل وعرضته عليها وهي صاحبة إضافة إلى أن نعمة تكون من الطبقة الاجتماعية دي، وزودت وزنها عشان المسلسل، وأول ما خلصنا تصوير رجعت تاني للرياضة واتغيرت خلال 3 أسابيع.