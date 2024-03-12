إشادات من الجمهور بأداء الفنانة روجينا بعد عرض أولى حلقات مسلسل سر إلهي

أشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بأداء كل من الفنانة روجينا، والفنان أحمد بدير؛ بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "سر إلهي"، للمخرج رؤوف عبد العزيز.

وتصدرت الحلقة الأولى من مسلسل "سر إلهي"، بطولة روجينا، تريند موقع اكس والأكثر بحثا على مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، وحققت العديد من مشاهدات كبيرا، ومنها مشهد نهاية الحلقة الأولى بين روجينا وأحمد بدير، وحقق مشاهدات تصل إلي 300 ألف في أقل من 24 ساعة.

وأثارت الحلقة الأولى، ردود فعل واسعة، من قبل جمهور السوشيال ميديا، مشيدين بأدائها وهي والفنان الكبير أحمد بدير، ووصفوه بأنه إداء استثنائي، بعدسة المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي لديه قدرة رائعة في فن إدارة الممثل؛ ما ظهر جليا في مشهد نهاية الحلقة الأولى من المسلسل، والذين خطفت قلوب المشاهدين، بأداء عبقري من العظيم أحمد بدير والذي يقدم شخصية رجل الأعمال جميل أو هارون كما يدعي.

وانهالت التعليقات التي تشيد بأداء روجينا، والفنان القدير احمد بدير، والمسلسل بشكل عام، وكان من أبرزها: "انتي موهبة كبيرة، عمل ضخم ورائع المسلسل جامد، أحمد بدير ممثل أكثر من رائع، المسلسل ده روعه، المسلسل حلو اوي بجد، عظيم يا فنانة، مسلسل روعة"، وغيرها العديد من التعليقات.



وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبرومو الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب الفنانة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.