محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد الأزهر الشريف للتهنئة بشهر رمضان

استقبل اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وفد رفيع المستوى برئاسة الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة الوعظ بالأزهر الشريف بالإسماعيلية لتقديم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

رحب محافظ الإسماعيلية بوفد الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء، مشيدًا بدورهم الفعَّال في نشر وسطية وسماحة الإسلام، مؤكدا أن الأزهر الشريف هو منارة الإسلام في العالم بما يقدمه من نشر سماحة الإسلام ووسطيته في جميع أنحاء العالم، من خلال جامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.

ووجه بشارة التهنئة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد النظير أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المعظم، متمنيًا للأزهر الشريف الازدهار والاستمرار في نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم، ونشر سماحة الإسلام، وبيان وسطيته، ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب، والتصدِّي للأفكار المتطرفة الهدَّامة.

فيما نقل الشيخ أشرف السعيد والوفد المرافق له تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور نظير محمد النظير الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لمحافظ الإسماعيلية، لما يقدمه من دعم لمنطقة الوعظ ولجنة الفتوى بالمحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة من نشر الوعي والثقافة الدينية وتصحيح المفاهيم المغلوطة ودحض الشبهات الكاذبة على الدين والمجتمع.

وأهدى مدير منطقة الوعظ محافظ الإسماعيلية درع منطقة وعظ الإسماعيلية وتقديم الشكر له.

رافق الشيخ أشرف السعيد فضيلة الشيخ هاني عبد العليم مدير التوجيه بمنطقة وعظ الإسماعيلية، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن علي صالح عضو لجنة الفتوى.