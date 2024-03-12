محمد سامي: عندي فيلم عالمي وهاخد الأوسكار

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علق المخرج محمد سامي على مقارنته بالمخرج الكبير يوسف شاهين، وإن الأخير هو الأنجح ولكن ليس المفضل بالنسبة له.

وقال سامي خلال استضافته ببرنامج"أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار: "يوسف شاهين جزء من التراث وهو أنجح مني ومش أكتر مخرج بحبه، ومقارنتنا بالتراث ظلم لينا وتقليل منهم".

وتابع عن نجاحه في السينما ومقارنته بنجوم الزمن القديم قائلًا: "لو قبل العالم أن يصنع أساطير هنبقى زي زمان، أنا ناجح دراميا ومستني أعمل كده في السينما"

وأضاف سامي في حديثه عن أعماله الجديدة قائلًا: "عندي أفلام أحسن بس بخاف ونفسي معملش أعمال تجارية، وبشتغل على فيلم كونغولي ومعايا حقوق القصة ومعالجة كاملة ومعايا كاتب معاه الأوسكار أمريكاني وبيكتب في الفيلم، وكنت مرشحا لست حلقات لمسلسل عالمي لكن مخرج تاني اللي عملها".

واستطرد قائلًا: "نفسي آخد الأوسكار ونفسي أوصل للعالمية بطريقتي، عمري ما طلبت من ربنا حاجة صغيرة بطلب بطمع دايماً"