سقوط لاعب نادي فيوتشر في الملعب والجماهير تحتشد أمام المستشفى

توافدت أعداد غفيرة من جماهير كرة القدم في الإسكندرية، مساء الاثنين، إلى مستشفى "ز" الخاصة، والتي نقل إليها اللاعب أحمد رفعت، نجم نادي "مودرن فيوتشر"، والذي سقط مغشيًا عليه خلال مباراة لفريقه أمام نادي الاتحاد السكندري، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريقين وجمع من الجماهير، على اللحاق باللاعب، الذي جرى نقله إلى المستشفى، والتي تقع على مقربة من ملعب إستاد الإسكندرية؛ لسرعة وإسعافه، بعد أن سقط بصورة مفاجئة، دون أي تدخل أو مشاركة في اللعبة، وذلك أثناء الدقيقة 88 من مجريات الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء ذلك فيما طالبت الجماهير حكم اللقاء بإنهاء المباراة وعدم استكمالها من أجل الإطمئنان على حالة اللاعب، حيث انتقل أعضاء من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، والجهاز الفني لنادي فيوتشر، وحسام حسن؛ للاطمئنان على اللاعب.

واستدعت الأجهزة الفنية سيارة إسعاف إلى داخل أرضية المباراة لنقل اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث تبين إصابته بهبوط مفاجئ في التنفس، والدورة الدموية، وتوقف نبضات القلب لبعض من الوقت، فيما جرت محاولات إسعافه داخل المستشفى.