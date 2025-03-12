بدء الجلسة الـ17 لمحاكمة نتنياهو

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تبدأ اليوم الأربعاء، الجلسة الـ17 لمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد.

وبحسب وكالة «معا»، قالت مصادر عبرية إن نتنياهو يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.

وتشمل التهم تلقي هدايا ثمينة مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه.

وأدت تلك القضايا إلى سنوات من الاضطرابات السياسية في إسرائيل، وصعّبت تشكيل أغلبية مستقرة في الكنيست، وأسفرت عن إجراء 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات.