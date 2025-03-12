جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة المتهم بقتل طفلين في الشرقية بالإعدام شنقا

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وبإجماع آراء أعضائها، حكمها بتأييد حكم أول درجة في القضية رقم 23429 جنايات مركز بلبيس لسنة 2023، بمعاقبة مسنا بالإعدام شنقا، ومعاقبة نجله المتهم كذلك في القضية بالسجن مع الشغل لمدة سنة واحدة؛ لإدانتهما بقتل الطفلين إسلام وشقيقه رحيم، والتخلص منهما في مياه ترعة الإسماعيلية.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهام الأب (المتهم الأول) بقتل وخطف الطفلين المجني عليهما إسلام السيد، 5 أعوام، وشقيقه رحيم السيد، 6 أعوام، وإخفاء وحمل الجثامين والتخلص منها في مياه ترعة بمعاونة نجله (المتهم الثاني).

تبين من أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل الطفلين المجني عليهما عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن تعدى عليهما ضربا مستخدما في ذلك يديه ووضعهما بداخل جوالين بلاستيكيين لشل حركتهما وصدم رأسهما بجدار مسكنه وأرضيته فوافتهما المنية على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية وعلى النحو المبين في التحقيق.

تبين أنه قد تقدمت جناية المتهم الأول جناية أخرى ذلك بأنه في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة قد خطف بطريق التحايل الطفلين المجني عليهما بأن استدرجهما إلى داخل مسكنه موهما إياهم بمساعدته في ملء إطارات دراجته الهوائية، وتمكن بتلك الوسيلة من إقصائهما عن أعين ذويهم وأعين الناس لإتمام جريمته على النحو المبين في التحقيق.

أسند أمر الإحالة للمتهم الثاني إخفاء جثامين الطفلين المجني عليهما عقب إتمام المتهم الأول جريمته بقتلهما، وذلك بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه، بأن حمل الجثامين بداخل الجوالين البلاستيكيين على دراجة نارية وتوجه بهما إلى مجرى مائي ومن ثم ألقى الجوالين البلاستيكيين وبداخلهما جثماني الطفلين المجني عليهما بالمجرى المائي على النحو المبين في التحقيق.



