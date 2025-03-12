أوكرانيا: مقترح وقف إطلاق النار يمهد الطريق لنهاية الحرب

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اعتبر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أن المقترح الأمريكي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما بأنه "جهد لتمهيد الطريق لنهاية عادلة للحرب".

جاء ذلك في منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، حول الاجتماع الذي عقد بمدينة جدة السعودية بين وفدين أوكراني وأمريكي.

وتطرق وزير الخارجية الأوكراني، إلى أهمية مقترح وقف إطلاق النار، قائلًا: "لماذا يعد وقف إطلاق نار مؤقت كهذا مهما؟ لأن الأمر لا يتعلق بصراع متجمد على الإطلاق، فهذا جهد يمهد الطريق لنهاية عادلة للحرب"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكد الوزير الأوكراني، أن وقف إطلاق النار المؤقت سيتم تطبيقه ويدخل حيز التنفيذ في حال وافقت عليه روسيا.

وأمس الثلاثاء، شهدت مدينة جدة السعودية انطلاق محادثات أمريكية أوكرانية لبحث التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو، وذلك برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

وعقب ذلك، أعلن الإعلام السعودي الرسمي موافقة أوكرانيا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مع روسيا يستمر لمدة شهر.

وتشن روسيا، منذ 24 فبراير هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.