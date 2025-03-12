رئيس الإمارات يبحث مع ولي عهد البحرين تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتبادل رئيس الإمارات، وولي عهد البحرين، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبو ظبي، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما نقل ولي العهد إلى رئيس الدولة تهاني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وتمنياته لبن زايد دوام الصحة والسعادة، فيما حمله تحياته إلى ملك البحرين، متمنياً للبحرين وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والنماء.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين، إضافة إلى الحرص المشترك على مواصلة تعزيز تعاونهما بما يحقق الخير والنماء لشعبيهما الشقيقين.

وأقام رئيس الدولة، مأدبة إفطار تكريماً للأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث حضرها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشئون الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسئولين من الجانبين.

وكان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وصل الإمارات بلاد في وقت سابق اليوم الأربعاء، حيث كان في مقدمة مستقبليه في مطار البطين في أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وعدد من كبار المسئولين.