تشكيل الريال وأتلتيكو مدريد المتوقع بدوري الأبطال

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يحل ريال مدريد ضيفا على غريمه أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «ميتروبوليتانو»، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في دور الـ16 بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وتحوم الشكوك حول جاهزية كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، للمشاركة في المباراة أساسيا، بسبب معاناته من آلام في الكاحل، الأمر الذي قد يتسبب في غيابه عن تشكيل كارلو أنشيلوتي.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع على النحو التالي:

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي - راؤول أسينسيو - روديجر - ميندي.

خط الوسط: كامافينجا - تشواميني - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: جالان - لينجليه - خيمينيز - يورينتي.

خط الوسط: لينو - باريوس - دي باول - جوليانو.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان.