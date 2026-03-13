تعرض فريق النجمة لهزيمة جديدة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد سقوطه أمام ضيفه ضمك بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

وشهد اللقاء مشاركة لاعب الوسط المصري نبيل عماد دونجا أساسيًا مع النجمة، حيث خاض المباراة كاملة.

ونجح النجمة في التقدم أولًا عن طريق فيليب كاردوسو في الدقيقة 52 من زمن اللقاء، قبل أن يعود ضمك بقوة في الشوط الثاني، إذ سجل ياكو ميتي هدف التعادل في الدقيقة 64، ثم أضاف فالنتين فادا الهدف الثاني في الدقيقة 78، قبل أن يختتم جوناثان أوكيتا ثلاثية الضيوف بهدف ثالث في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد النجمة عند 8 نقاط في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري، ليزداد موقفه صعوبة في صراع البقاء، بينما رفع ضمك رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس عشر.