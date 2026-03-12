تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في بيروت

حلق الطيران الحربي الإسرائيلي، بكثافة على ارتفاع منخفض/ في أجواء العاصمة اللبنانية (بيروت).

وتعد هذه الموجة من التحليق هى الموجة الثالثة التي تشهدها بيروت خلال الأيام الأخيرة؛ حيث شهدت العاصمة عدة استهدافات بداية من فندق رامادا بمنطقة الروشة قبل أيام، وغارة أخرى استهدفت شقة سكنية في منطقة "عائشة بكار" صباح أمس، إلى جانب غارة استهدفت منطقة "الرملة البيضا" التي تقع على الطرف الجنوبى لكورنيش بيروت البحري فجر اليوم؛ ما أثار حالة الذعر بين السكان.

من ناحية أخرى استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، شقتين سكنيتين في منطقة "عرمون" بجبل لبنان الأولى في المشروع الكندي في خراج البلدة والثانية في منطقة البيادر.