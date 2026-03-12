مجلس الأمن يدين هجوم إيران على دول الخليج وغيرها بالمنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء هجمات إيران على دول الخليج ودول أخرى في المنطقة.

وصوتت 13 دولة من بين اعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا لصالح نص مشروع القرار المقدم من جانب البحرين العضو غير الدائم بالمجلس، بينما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت.

ويستند القرار أيضا إلى دعم العديد من الدول غير الأعضاء حاليا في مجلس الأمن الدولي.

ولا تزال دول الخليج تتعرض لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من جانب إيران.

ودعا القرار إلى وقف الهجمات الإيرانية فورا، وانتقد أيضا استخدام إيران للجماعات التابعة لها مثل حزب الله.

وكان حزب الله اللبناني، المتحالف مع إيران، قد أطلق صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي. ومنذ ذلك الحين، يشن الجيش الإسرائيلي هجمات على لبنان على نطاق أوسع.

وقال سفير البحرين لدى الأمم المتحدة إن القرار حظي بدعم إجمالي 135 دولة عضو في الأمم المتحدة.

ويمكن للدول غير الأعضاء في مجلس الأمن دعم مشاريع القرارات، وهي خطوة ذات طابع رمزي في المقام الأول.