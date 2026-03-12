كسر ماسورة مياه يعطل الحركة المرورية بطريق الواحات في أكتوبر

شهد طريق الواحات أمام مدخل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر حالة من الازدحام المروري، إثر انفجار ماسورة مياه رئيسية على جانب الطريق، ما أدى إلى اندفاع كميات كبيرة من المياه إلى نهر الطريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بانكسار ماسورة مياه كبيرة بالموقع المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وبدء أعمال الإصلاح.

وتجري حاليًا أعمال السيطرة على تسرب المياه وإصلاح الكسر، بالتزامن مع انتشار رجال المرور لتنظيم حركة السيارات وتسيير الطريق، ومنع حدوث اختناقات مرورية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.