 وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة في المنطقة الشرقية
الخميس 12 مارس 2026 4:30 ص القاهرة
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة في المنطقة الشرقية

د ب أ
نشر في: الخميس 12 مارس 2026 - 4:14 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2026 - 4:14 ص

أعلن اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية ليل الأربعاء/الخميس اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية.


