43 معلمًا ومعلمة يُكرّمون لتميزهم في حفظ القرآن الكريم في بني سويف

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين ،في حضور الاحتفالية التي نظمتها نقابة المهن التعليمية الفرعية ببني سويف ، لتكريم حفظة القرآن الكريم من المعلمين والمعلمات أعضاء النقابة

حضر الاحتفالية التي أقيمت بنادي المعلمين ، مصطفى الديب نقيب معلمي بني سويف ، و محمد بدر مدير وكيل وزارة التربية والتعليم ، وأعضاء مجلس النواب (النائب محمد رجب، النائب يوسف شعبان، النائب أحمد شكرى)، وأعضاء وقيادات النقابة الفرعية على مستوى الإدارات.

وفي كلمته نقل السكرتير العام المساعد تحيات وتقدير المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز للحضور من أعضاء وقيادات النقابة ، معربا عن سعادته بالتواجد في هذا المناسبة الطيبة التي تتزامن مع العشر الأواخر من شهر القرآن والرحمة ، حيث تمثل هذه الفعالية احتفاء بقيم عظيمة تجمع بين شرف العلم ورفعة القرآن الكريم، فالمعلم هو حامل رسالة التنوير وبناء العقول، وعندما يقترن دوره التربوي بنور القرآن الكريم، فإنه يقدم نموذجًا فريدًا للمعلم القدوة.

وأضاف السكرتير العام المساعد قائلاً : إن حفظة القرآن الكريم هم أهل الله وخاصته، وتكريمهم هو تكريم للعلم وللقيم التي يقوم عليها المجتمع، ورسالة تقدير لكل من يجتهد في الجمع بين أداء رسالته المهنية وبين التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية التي تحفظ للمجتمع تماسكه واستقراره، معربا عن تقديره لنقابة المعلمين ببني سويف، على هذه المبادرة الطيبة ، وهو ما يعكس حرص النقابة على إبراز النماذج المشرفة وتقدير أصحاب العطاء المميز.

وكانت الاحتفالية قد بدأت بالسلام الجمهوري ، ثم تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم ، وكلمة ترحيب من نقيب معلمي بني سويف ، وكلمة لمدير مديرية التعليم ، وفقرة ابتهالات دينية ، وتكريم 43 من حفظة كتاب الله من المعلمين والمعلمات أعضاء النقابة ، وذلك وسط أجواء روحانية ورمضانية مميزة