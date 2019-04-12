ترامب يعلن النصر بعد رفض المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع قوات أمريكية

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة رفض المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع طلبا للتحقيق مع قوات أمريكية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان بأنه ”انتصار دولي كبير“.

لكن الرئيس الأمريكي حذر المحكمة من السعي لمقاضاة إسرائيليين أو أمريكيين بعد شكوى رفعها الفلسطينيون تدعو المحكمة لفتح تحقيق بشأن إسرائيل.

وذكر ترامب في بيان ”هذا انتصار دولي كبير ليس فقط لهؤلاء الوطنيون، بل أيضا لسيادة القانون“.

وأضاف الرئيس الأمريكي في بيانه ”نحن نرحب بهذا القرار، ونكرر موقفنا بأن الولايات المتحدة تلزم المواطنين الأمريكيين بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية“.