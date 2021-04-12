البترول: ارتفاع تعاقدات بتروجت إلى 53 مليار جنيه في 2020

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة "بتروجت" نجحت في تنفيذ أكثر من 350 مشروعا داخل مصر وخارجها، وتحقيق حجم تعاقدات بقيمة 53 مليار جنيه بزيادة 15% عن عام 2019، وكذلك تأمين حجم أعمال بقيمة تزيد عن 31 مليار جنيه بزيادة 5% عن عام 2019.

وأوضح -في تصريح اليوم الاثنين، خلال رئاسته الجمعية العامة لشركة (بتروجت) لاعتماد نتائج أعمال عام 2020- أن الشركة التي تعد ذراعا تنفيذيا لقطاع البترول في تنفيذ كافة مشروعاته، أصبحت واحدة من الأذرع الاستراتيجية المهمة للدولة في تنفيذ مشروعات قومية بمختلف القطاعات، وأثبتت كفاءة كبيرة في تنفيذ كل المشروعات المسندة إليها في قطاع البترول في مصر والخارج أو المشروعات القومية، للوفاء بخطط الدولة التنموية، مشيدا بالتزامها بالبرامج الزمنية للتنفيذ والتشغيل للمشروعات، في ظل جائحة عالمية تأثرت بها مختلف الدول.

من جانبه، استعرض المهندس وليد لطفي رئيس شركة (بتروجت)، استراتيجية عمل الشركة خلال عام 2020، التي عملت على تطويرها لتتناسب مع المتغيرات الجديدة، وظهور جائحة كورونا من خلال إقرار العديد من الإجراءات السريعة والشاملة والخطط البديلة للتعامل مع التحديات الجديدة.

وقال إن استراتيجية الشركة شملت استمرار العمل والتوسع بالسوق المحلي في ظل النمو المتواصل للاستثمارات بقطاع البترول، وتنامي المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والتي تساهم (بتروجت) في تنفيذها، ومن أبرزها مشروع ازدواج نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بالسويس ومشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ومشروع القطار السريع المكهرب (السلام/ العاشر من رمضان) ومشروع مجمع إنتاج الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة ومشروع تطوير الطريق الدائري الأوسطي.

وأوضح أن (بتروجت) تشارك في مشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مثل تنفيذ الأنفاق وشبكات البنية الأساسية ومنطقة الحدائق المركزية (النهر الأخضر) ومشروع ترفيق 2300 فدان بالعلمين الجديدة، كما شاركت بتنفيذ العديد من مشروعات قطاع البترول الجديدة أبرزها مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد ومجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بأسيوط، وتوسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية وخط غاز العلمين الجديدة.

وأشار لطفي إلى العمل على تعظيم أنشطة التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الخاصة به، ويشمل ذلك إنشاء مصنع التغليف الجديد للمواسير بالسويس وورش التصنيع المحلي للمعدات بالعلمين الجديدة، ودراسة إنشاء أول ورشة لتصنيع المعدات بمنطقة التبين، كما نجحت في فتح آفاق جديدة للعمل في مجال اختبارات التشغيل للمشروعات الجديدة وتنفيذ المشروعات بأنظمة تعاقدية جديدة.

وأوضح أن (بتروجت) طورت مجالات عملها لتشمل أعمال المنظومة الذكية للربط الآلي لمستودعات تخزين الوقود ومحطات التموين وإضافة نشاط اختبارات التشغيل وتطوير ورش التصنيع المتخصصة، وعقد اتفاقيات مع الشركات المانحة لرخص المشروعات لتصنيع المعدات التخصصية وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز التوجه نحو توقيع اتفاقيات تعاون مشترك جديدة وتكوين ائتلافات مع العديد من العملاء ضمن المشروعات المستهدفة الفترة المقبلة.