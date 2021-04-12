مدرب فرانكفورت يوافق على الانتقال لتدريب مونشنجلادباخ

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ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن أدي هوتر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم وافق على الانتقال لتدريب بوروسيا مونشنجلادباخ في الموسم المقبل، لكن أيا من الناديين لم يؤكد ما ذكره التقرير.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نادي مونشنجلادباخ والمدرب هوتر توصلا إلى اتفاق بشأن توقيع عقد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام ثالث.

وذكرت مجلة "كيكر" الرياضية أن المحادثات في مرحلة متقدمة للغاية وأن التوصل إلى اتفاق لن يشكل مفاجأة.

وذكر متحدث باسم نادي مونشنجلادباخ :"لن نعلق"، بينما ذكر نادي آينتراخت فرانكفورت أنه ليس لديه أي علم بهذه التطورات.

وينتقل ماركو روزه المدير الفني الحالي لفريق مونشنجلادباخ لتدريب بوروسيا دورتموند عقب نهاية الموسم الجاري.

وتردد أن عقد هوتر مع آينتراخت فرانكفورت، الذي يستمر حتى عام 2023، يتضمن شرطا جزائيا قيمته 5ر7 مليون يورو (9ر8 مليون دولار).

ويلتقي مونشنجلادباخ مع آينتراخت فرانكفورت يوم السبت المقبل ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من المتوقع صدور أي إعلان من جانب الناديين قبل أسبوعين على الأقل.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الرابع في الدوري الألماني، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وذلك بفارق سبع نقاط أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الخامس.

بينما يحتل مونشنجلادباخ المركز الثامن بفارق 13 نقطة خلف آينتراخت، ويواجه خطر الإخفاق في التأهل للمشاركة الأوروبية.

ويتولى هوتر تدريب آينتراخت فرانكفورت منذ عام 2018، وذلك عقب قيادة يانج بويز للتتويج بلقب الدوري السويسري، وقاد آينتراخت للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي.

واقترب آينتراخت فرانكفورت حاليا من المشاركة للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا، لكنه سيواجه على الأرجح رحيل مدربه وكذلك فريدي بوبيتش مدير الكرة بالنادي والذي ارتبط اسمه بنادي هيرتا برلين.

وكان هوتر قد صرح في فبراير الماضي قائلا "سأستمر" في فرانكفورت، لكنه لم يكرر هذه الكلمات منذ ذلك الوقت، ويكتفي بقول إنه يركز على المباريات المقبلة.

ويتردد أن هوتر يخشى الإعلان عن قرار الرحيل، لربما يحمله ذلك المسؤولية في حالة إخفاق آينتراخت في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أن مونشنجلادباخ تلقى سبع هزائم متتالية عقب إعلان روزه في منتصف فبراير الماضي أنه سينتقل لتدريب دورتموند.