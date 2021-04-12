 الكرملين: نأمل أن تسود الحكمة السياسية في كييف والكف عن الاستفزازات في دونباس - بوابة الشروق
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الكرملين: نأمل أن تسود الحكمة السياسية في كييف والكف عن الاستفزازات في دونباس

أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 1:05 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 1:05 م

أعرب المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، عن أمل بلاده في أن تسود الحكمة السياسية في كييف وأن تتوقف الأعمال الاستفزازية للجيش الأوكراني في منطقة "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا.

 

وردا على سؤال عما إذا كان هناك ما يخبر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال بيسكوف: "نأمل أن تسود الحكمة السياسية في كييف وألا تأخذ الأمور منعطفا جادا وأن تنتهي الأعمال الاستفزازية، الرئيس فلاديمير بوتين لديه دائما ما يقوله حول نزع فتيل التوترات ومنع نشوب حرب محتملة".

 

يذكر أن وسائل إعلام تداولت اليوم معلومات، نقلاً عن السكرتيرة الصحفية للرئيس الأوكراني يوليا ميندل، تشير إلى أن الرئيس زيلينسكي طلب من موسكو إجراء محادثات مع الرئيس الروسي لمناقشة تصعيد الصراع في شرق أوكرانيا.

 


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