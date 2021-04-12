العراق: تسجيل 44 وفاة و7953 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 44 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا في العراق ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء العراق إلى 14 ألفا و757حالة وفاة.



وذكر تقرير للوزارة أن المستشفيات العراقية سجلت اليوم 7953 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) ليرتفع عدد الإصابات في العراق إلى932 ألفا و889 إصابة جديدة.



وأوضح أن المستشفيات العراقية سجلت أيضا 5679 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 820 ألفا و 532حالة.



وذكر تقرير الوزارة أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 43 ألفا و848 فحصا مختبريا للمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 8 ملايين و552 لفا و580.



وأوضح أن المستشفيات والمراكز الطبية تمكنت اليوم من تطعيم 12 ألفا و174 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا ليصل العدد الكلي للذين تم تطعيمهم إلى152 ألفا و962شخصا.