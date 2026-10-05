 سكاي نيوز: جماعة الحوثي تعلن سيطرتها على منزل العليمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سكاي نيوز: جماعة الحوثي تعلن سيطرتها على منزل العليمي

وكالات
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 11:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 11:52 ص

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية بأن جماعة الحوثي أعلنت سيطرتها على منزل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في مسقط رأسه جنوبي محافظة تعز.

ويأتي ذلك بعد إطلاق القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية، اليوم الاثنين، لاستعادة منطقة باب المندب جنوب غربي اليمن، وسط اشتباكات عنيفة مع جماعة الحوثي.

وصرحت مصادر عسكرية بأن هناك اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين قرب منطقة باب المندب وجبال كهبوب.

وقالت مصادر حكومية يمنية إن القوات الحكومية اليمنية حققت تقدما ميدانيا في المنطقة القريبة من مضيق باب المندب، وأسرت عددا من المقاتلين الحوثيين.

وأعلن العليمي أمس إطلاق القوات الحكومية عملية عسكرية لاستعادة الأراضي اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران.

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